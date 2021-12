Así como Selena Quintanilla, las voces de varios cantantes se apagaron de un momento a otro de forma trágica, ya sea en atentados o porque fueron víctimas de violencia, siendo el caso más reciente el de Tania Mendoza, quien fue atacada cuando esperaba que su pequeño hijo termine su práctica de fútbol.

Debido a la conmoción que ha dejado su partida, te contamos cómo falleció la también actriz de “La mera reina del sur”, además de otros intérpretes, en especial del regional mexicano; así que presta mucha atención.

TANIA MENDOZA

La artista murió de forma trágica cuando esperaba a su hijo menor (Foto: Tania Mendoza / Instagram)

La tarde del 14 de diciembre de 2021, Tania Mendoza fue acribillada en un deportivo de Cuernavaca, Morelos, mientras esperaba a que su hijo de 11 años terminara su entrenamiento de fútbol. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon directamente a su tórax, causándole instantáneamente la muerte. Tras ello, huyeron. Todo ocurrió frente a otros padres de familia que esperaban la salida de sus pequeños.

Aunque no pudo librarse de esta, ya en 2010, la cantante de 42 años, quien grabó tres producciones discográficas de ranchero y grupero, y ser actriz de películas mexicanas de temáticas de narcotráfico, había sido secuestrada junto a su esposo e hijo, y los siguientes años recibió amenazas de muerte. En su cuenta de Instagram, dio a conocer en más de una oportunidad lo mucho que estimaba y admiraba al difunto capo de la droga Marcos Arturo Beltrán Leyva.

ALEJANDRO VILLA, ‘LA NUEVA SANGRE DEL CORRIDO’

El cantante fue acribillado a los 25 años (Foto: Alejandro Villa Fans / Instagram)

Alejandro Villa, quien se hacía llamar ‘La sangre nueva del corrido’, fue asesinado el 12 de febrero de 2019 en el estado de Jalisco. Sujetos armados a bordo de un auto interceptaron al cantante de 25 años en la colonia Las Huertas, en San Pedro Tlaquepaque, cuando estaba afuera de un negocio. En el lugar se encontraron diez casquillos de bala, pero él murió por dos impactos.

Él era nieto de Federico Villa, cantante de Caminos de Michoacán, y había incursionado en la música norteña. También era conocido como ‘El Cholo’ y se dice que componía temas para los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llegando a presumir que su apodo se lo había puesto ‘El Mencho’, líder de la organización criminal. Al artista le gustaba exhibirse con armas de fuego en sus redes sociales, videos musicales y presentaciones en vivo.

HUGO FIGUEROA, SOBRINO DE JOAN SEBASTIÁN

Su cuerpo apareció tres días después de ser secuestrado (Foto: Hugo Figueroa Oficial)

Otra de las muertes que sacudió al mundo de la música regional mexicana fue la del empresario Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián. Su cadáver apareció en una carretera de Michoacán la noche del miércoles 30 de enero de 2019, tres días después de ser secuestrado. Él presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), el hecho fue calificado como un homicidio.

SERGIO VEGA ‘EL SHAKA’

Sergio Vega ‘El Shaka’ murió tras ser interceptado por sicarios (Foto: El Universal)

Sergio Vega ‘El Shaka’ murió a los 40 años tras recibir 30 impactos de bala el 26 de junio de 2010, luego de ser interceptado por un comando armado cuando iba conduciendo a una presentación en el poblado de Angostura, Sinaloa.

El momento que los sicarios le dijeron que pare, él no aceptó y continuó su camino, comenzando una persecución. Él fue alcanzado por las balas a la altura de los cerros de Barobampo, perdiendo el control de su Cadillac que derribó un cerco y un poste. Los sujetos llegaron al auto y lo “remataron”.

SERGIO GÓMEZ, LÍDER DE K-PAZ DE LA SIERRA

El cadáver de Sergio Gómez fue hallado tras ser secuestrado (Foto: Cuarto Oscuro)

Paulo Sergio Gómez, líder, fundador y vocalista de K-Paz de la Sierra, fue hallado muerto el 2 de diciembre de 2007, horas después de haber sido secuestrado tras dar con su grupo un concierto en el estado de Michoacán. Él y varios integrantes fueron raptados, pero horas después, a los demás los liberaron.

Su cuerpo presentaba signos de tortura: hematomas en todo el cuerpo, su rostro quemado con un encendedor de cigarrillos, tenía quemaduras en sus genitales y signos de estrangulamiento. Si dijo que había sido ejecutado presuntamente por el grupo delictivo “La familia michoacana”.

ZAYDA PEÑA

Aunque había sobrevivido a un ataque, Zayda Peña murió en el hospital cuando un hombre la "remató" (Foto: Musart - Balboa)

Zayda Peña murió a los 26 años tras ser “rematada” en un hospital de Matamoros, Tamaulipas, el 30 de noviembre de 2007, en dicho lugar ella se encontraba internada después de haber sido atacada en un motel, lugar donde se había hospedado con su mejor amiga luego de asistir a un concierto de Alejandra Guzmán.

Si bien, sobrevivió al atentado pese a que una bala perforó su mandíbula y salió por la espalda, más tarde un hombre entró al centro médico y le disparó en el rostro. No se pudo determinar a los culpables.

VALENTÍN ELIZALDE

‘El Gallo de oro’ fue asesinado cuando salía de una presentación (Foto: Valentín Elizalde / Instagram)

Valentín Elizalde, más conocido como ‘El Gallo de oro’, fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 cuando salía de una presentación en el Palenque en la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas. El vehículo donde viajaban recibió más de 60 impactos de bala que le provocaron una muerte instantánea, así como la de su chofer Reynaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grajeda, mientras que su primo Fausto ‘Tano’ Elizalde resultó herido.

Se cree que Elizalde fue asesinado debido a su interpretación en concierto del corrido “A mis enemigos”, cuyas letras antagonizarían con la banda de narcotraficantes Los Zetas. A 15 años de su muerte, su hermano el Flaco Elizalde indicó en una entrevista que, el primo de ambos, ‘El Tano’ sabía mucho más del asesinato del cantante de lo que decía e incluso se rumoró que fue el quien entregó al cantante.

SELENA QUINTANILLA

La cantante murió hace más de 25 años y su legado sigue vigente (Foto: Selena Quintanilla)

Selena Quintanilla dejó de existir el 31 de marzo de 1995 tras ser asesinada por la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar. Ambas se encontraban en el motel Days Inn de la ciudad de Corpus Christi, en Texas.

La ‘Reina del Tex-Mex’ había ido a confrontar a quien también fue gerente de sus tiendas de ropa Selena Etc por haber malversado más de US$60.000 en cheques falsificados. Aquel fatídico día, la artista fue a pedirle unos documentos financieros que no le había entregado la noche anterior, pero Saldívar, en su afán de retrasar la entrega, le dijo que había sido violada, por lo que la artista la llevó a un centro médico, donde le indicaron que no había rastros de haber sido violentada. Al regresar al hotel comenzaron a discutir, fue en ese instante que la mujer sacó un arma de su bolso y le disparó.