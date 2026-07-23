El aclamado actor y cantante Marco Zunino estrenó con gran éxito “Mi vida en musicales” un espectáculo vibrante y lleno de música que muestra los momentos que han marcado su vida y su carrera sobre los escenarios internacionales. Teniendo como invitada a la afamada actriz y cantante Gisela Ponce de León, la obra se presenta por una corta temporada en el teatro NOS de San Isidro.

Cabe mencionar que, por Fiestas Patrias, habrá funciones especiales el martes 28 y miércoles 29 de julio a las 8 de la noche, luego continuarán las funciones de jueves a domingo. Esta puesta en escena, producida por Preludio Asociación Cultural (que dirige Denise Dibós), es un espectáculo único con música en vivo y una cuidada producción musical a cargo de César Vega, quien es un reconocido director musical.

La obra musical, que cuenta además con un potente ensamble y cuerpo de baile, hace un recorrido por los musicales de Broadway que han transformado la vida de Zunino a través de canciones emblemáticas de Rent, Moulin Rouge, Cabaret, Jesucristo Superstar, Chicago, entre otros que lo hicieron muy reconocido a nivel internacional.

“Mi vida en musicales no va sobre mi vida personal en los musicales, sino sobre lo que los musicales han hecho por mi vida, lo que me han transformado como persona. Quiero compartir con ustedes esas sensaciones mágicas: el asombro de descubrir letras que parecen escritas para mí, canciones que ponen en palabras lo que nunca supe expresar, música que me toca directo, que me divierte o me impacta sin necesidad de palabras. Esta es una jornada en la que quiero que ustedes se encuentren en esas canciones, que sientan complicidad, vergüenza, alegría o simplemente pasen un buen rato. Eso es un momento de lo que viví, con los musicales, en mi vida”, refiere Zunino muy entusiasmado.

Junto a la reconocida actriz y cantante Gisela Ponce de León como artista invitada, Marco Zunino espera generar momentos únicos de conexión con el público, que este se sienta identificado y conmovido con cada canción y que, a su vez, cada función se convierta en un momento muy especial.

Cabe mencionar que el reconocido actor asumió la dirección de esta obra musical junto a Tyler Hanes, destacado director coreográfico estadounidense, quien tiene una prolífica carrera en Broadway y se posiciona como una de las figuras más versátiles e influyentes de la escena neoyorquina. Hanes ha coreografiado el programa Dancing with the Stars y los últimos espectáculos de Chenoweth.

Las entradas para no perderse “Marco Zunino, mi vida en musicales” están a la venta en el portal web de Teleticket (https://teleticket.com.pe/mi-vida-en-musicales).