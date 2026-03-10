La cumbia peruana sigue conquistando el mundo: Corazón Serrano inició con éxito su gira internacional en Argentina, donde miles de fanáticos de distintas nacionalidades disfrutaron de sus conciertos y celebraron sus más de tres décadas de trayectoria.

Pero el fenómeno no solo se vivió en los escenarios. Durante su paso por Argentina, Corazón Serrano también captó la atención de importantes medios de comunicación y plataformas especializadas de la industria musical, entre ellas Billboard Argentina, que destacó el impacto que la agrupación viene generando dentro de la escena tropical latinoamericana.

“Estamos sorprendidos y agradecidos, pues es muy difícil llegar a un país que no es el nuestro, que el show se haya vendido solo con Corazón Serrano y que se haya convocado esa cantidad de gente”, señalaron los integrantes de la agrupación tras su presentación, emocionados por la cálida recepción del público argentino.

La visita también permitió que el grupo sostuviera encuentros con periodistas y medios especializados en música latina, quienes resaltaron el fenómeno que representa la agrupación dentro del circuito tropical sudamericano. Este acercamiento con la prensa internacional reafirma el posicionamiento de Corazón Serrano como uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana en el extranjero.

Los artistas también reflexionaron sobre el gran momento que vive el género a nivel global. “No es novedad que la cumbia es internacional y cada vez pisa más fuerte. Incluso artistas globales graban cumbias con resultados realmente gigantes, y nosotros intentamos tener ello como ejemplo”, comentaron.

El concierto en territorio argentino también tuvo un componente profundamente emotivo. “Había público de varios países: muchos bolivianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, pero los peruanos lo vivían con especial emoción y añoranza por nuestra música”, añadieron.

Este exitoso paso por Argentina marca el inicio de una ambiciosa etapa para la agrupación, que continuará llevando la cumbia peruana a nuevos escenarios alrededor del mundo. “Hay muchos proyectos, se vienen giras en varios países de la región, también iremos a Estados Unidos y Europa”, adelantaron.

Con este arranque de gira, Corazón Serrano confirma que su música sigue cruzando fronteras y que la cumbia peruana vive uno de sus momentos más fuertes a nivel internacional.