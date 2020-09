Nickol Sinchi decidió - luego de muchos meses - publicar la primera fotografía de su bebé, quien nació en setiembre del 2019. Se trata del primer retrato de su hijo, pues la cantante de “Corazón Serrano” compartía fotos del bebé, pero sin mostrar su rostro.

“Muchas personas me preguntaban por mi bebé, al fin hoy me decidí en subir una fotito con él. Ya pasó 1 año desde que nació y no saben lo feliz que nos hace, les presento a el gran amor de mi vida, mi pequeño Nico”, escribió la vocalista en su cuenta oficial de Instagram.

Como se sabe, la joven artista se convirtió en madre en setiembre del año pasado y, hasta ahora, no ha dado a conocer la identidad del padre, lo cual sigue siendo un misterio.

Antes de la pandemia, la cantante de “Vuelve” dijo a OJO que se apoya en su familia y en el padre de su primer hijo varón.

“Tengo todo el apoyo de mi familia, de mi pareja y todo está muy bien, gracias a Dios. Viajamos por todos lados, no nos quedamos solo en un lugar, entonces ni bien tengo libre vuelo a mi casa”.