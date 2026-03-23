La reconocida agrupación de cumbia Corazón Serrano abre una nueva etapa en su historia musical con el anuncio de un gran casting internacional femenino, en busca de la próxima voz que conquiste los escenarios junto a ellas.

Como parte de este importante anuncio, la agrupación ha lanzado un video inspirador que invita a miles de jóvenes a atreverse a perseguir sus sueños, recordando que cada gran historia comienza con una decisión valiente. Con un mensaje emotivo y poderoso, el material audiovisual busca conectar con quienes sienten que la música es su camino.

Las participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento frente al equipo de la agrupación este 23 y 24 de marzo.

Requisitos:

• Tener entre 16 y 28 años.

• Presentarse con DNI.

• Interpretar balada, bachata, salsa, merengue o cumbia.

• Llevar pista musical (máximo 1 minuto 30 segundos).

• Completar el formulario de inscripción.

Con este casting, Corazón Serrano reafirma su compromiso de seguir descubriendo y promoviendo nuevos talentos, apostando por voces que conecten con el público y continúen llevando su música a nivel nacional e internacional.

“Miles de sueños empiezan con un paso, el tuyo puede comenzar aquí”, es el mensaje que acompaña esta convocatoria, que ya viene generando gran expectativa entre sus seguidores.

Inscríbete aquí: https://forms.gle/tvdzK4ZKP9QeZ79G9