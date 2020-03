El conductor Ernesto Pimentel sorprendió a todos sus seguidores por las redes sociales, al confesar que Susy Díaz sacó una canción para crear conciencia sobre la crisis que venimos viviendo por la pandemia del coronavirus.

Al parecer, dicha presentación habría sido grabada antes de que el presidente Martín Vizcarra decretara al país en Estado de Emergencia, sin embargo la edición se trasmitirá este sábado 28 de marzo en “El reventonazo de la Chola” por la señal de América Televisión.

“Susy Díaz es muy graciosa. Ella ha hecho una canción diciendo que te cuides, que no salgas de tu casa, que te laves la. Si analizas, es un tema que te orienta que respetes la cuarentena y no es broma alguna”, manifestó el actor cómico.

Cumple cuarentena

Por su parte, Ernesto Pimentel comenta que viene cumpliendo el aislamiento social obligatorio con total rigurosidad para que no se propague el COVID-19.

“Yo no he salido ni a la puerta. Yo tengo mi carné del canal (América TV), tengo la posibilidad de salir porque hago programa, pero no voy y hago trasmisiones en vivo para ver la edición de mi espacio”, reveló.

Susy Díaz canción - Ojo

