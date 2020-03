La actriz Anahí de Cárdenas, quien viene enfrentando una lucha para vencer el cáncer de mama que le fue diagnosticado el año pasado, se pronuncia respecto a la complicada situación que atraviesa el país debido a la fuerte propagación del coronavirus.

Y es que la artista subió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se refiere a lo que la ha tocado vivir en estos días tan complicados con lo de la cuarentena por el COVID-19.

“Ha sido una semana complicada para todos. El martes comencé a sentir algunos síntomas de la quimio. El miércoles estuve bien, no dejé de hacer mis cosas, y el jueves me levanté increíble como si nada. Todo coincidió con el tema de la cuarentena, que no ha sido impuesta, sino a conciencia. Yo creo que si nos sacamos de circuito, evitamos que este virus se propague", comienza contanto en su post.

Asimismo, llama a que los ciudadanos tomen conciencia y se actué de manera responsable, haciendo referencia al desabastecimiento de los supermercados por las compras masivas.

“Me parece importante que todos tomen un poquito de conciencia y sean responsables. El tema de los papeles higiénicos me parece una locura. Si nos quedamos sin papel, en realidad te puedes limpiar con la ducha, no es tan difícil. Seamos solidarios, hay gente que no tiene ni agua y creo que ellos deberían tener la prioridad”, manifestó Anahí.

La ganadora del “El Gran Show” aprovechó y envió un consejo para estas semanas complicadas que se vienen para todos los peruanos.

“Aprovechen este momento en familia. Una vida familiar que a muchos nos faltan, pasen tiempo con su familia, que no solo sea los domingos”, finalizó.





