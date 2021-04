Sergio Chinchay, hermano del periodista Jimmy Chinchay, recurrió a sus redes sociales para desmentir que el hombre de prensa haya vencido el coronavirus (COVID-19).

A través de un extenso mensaje en su Facebook oficial, Sergio Chinchay indicó que la información divulgada por el ex Ministro de Salud del Perú, Luis Solari, es falsa.

“Quería desmentir esta información que el ex Ministro de Salud del Perú, Luis Solari, está informando vía su cuenta de Twitter, ya que es una información falsa. Muchas amistades de mi hermano han visto ese comentario y están que me piden información, por eso creo necesario desmentirla por este medio”, explicó el hermano de Jimmy Chinchay.

“Jimmy al día de hoy continúa en UCI luchando por su vida como muchas personas que están con esta maldi** enfermedad, a Dios gracias está evolucionando de forma favorable, es un proceso con altas y bajas, y es un tema de paciencia y mucha fe”, añadió.

Finalmente, Sergio Chinchay recalcó que él será el único responsable en brindar información sobre la salud de su hermano, conocido periodista de Canal N.

“No me parece correcto que el Sr. Solari este dando una información tan delicada sin consultar, seguro no lo hizo de mala fe. Entiendo que conoce a mi hermano, pero la única persona autorizada para dar información de mi hermano soy yo. Les pido seguir en oración por Jimmy Chinchay y por muchas personas que están pasando este momento tan difícil, y pido que no hagan caso a noticias que no sean por mi cuenta o de mi familia. Muy agradecido con todos por preocuparse por Jimmy, sigamos pidiendo por su salud”, concluyó.

Hermano de Jimmy Chinchay se pronuncia en redes sobre la salud del periodista. (Foto: Facebook)

VIDEO RECOMENDADO

Ernesto Pimentel reaparece tras vencer el COVID-19

Ernesto Pimentel reaparece tras vencer el COVID-19