Miguel Arce señaló que tener una vida sana, ser deportista y quedarse en casa en cuarentena le ayudó mucho para superar el Coronavirus en México, país donde reside hace tres años.

El joven actor reveló que cree que se contagió estando grabando uno de los capítulos de la serie “El Dicho”. “Hubieron tres conductoras de Televisa, productores hasta un directivo se contagió. Así como técnicos y parte del equipo de producción. Yo grabé ‘El Dicho’ con muchas personas entre ellas Maribel Guardia y ahí hubo gente que estaba contagiada. Por eso cuando me enteré llegué a casa con un desconcierto y empecé a estornudar poco. Pero seguí con mi vida entrenando más fuerte. Y me cure a los dos días. Tuve una gripe leve”, señaló Miguel Arce a través de un live que sostuvo con un página de Ecuador.

De acuerdo a Arce, tuvo las defensas altas, su edad lo ayudó bastante, limpió la enfermedad debido a la buena alimentación que lleva . “Me encerré a pensar que soy asintomático, pero que puedo contagir a otras personas y si es así lo mató y yo no voy a ir con eso en mi conciencia. Si veo un anciano lo voy a matar o alguien que tenga una enfermedad previa y también va pasar lo mismo”, sostuvo el modelo quien guarda cuarentena en casa.

“Yo creo que estuve contagiado pero no lo sé a ciencia cierta porque no me hice el examen. Acá no es gratis la prueba tiene un costo”, contó el combatiente quien reveló que vive con dos chicas en su departamento , pues son sus roomattes( personas con las cuales paga el alquiler).

Finalmente, aceptó pasar una noche entera desde las 11 p.m. hasta las 5:00 am en el cementerio general de Guayaquil cuando la pandemia del Coronavirus se acabe.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra indignado por largas colas para comprar cerveza en Piura

Martín Vizcarra indignado por largas colas para comprar cerveza en Piura

TE PUEDE INTERESAR