La conductora del programa periodístico Reporte Semanal, Fátima Aguilar, se tomó unos minutos antes de terminar de trabajar para informar que sus padres se han infectado con el coronavirus o Covid-19.

Tomando fuerzas, la periodista envió sus mejores deseos de pronta recuperación a sus padres y su familia, quien se suma a la lista de infectados en la pandemia.

“Yo también me sumo a la lista de personas que tienen familiares con Covid-19, algunos también han llegado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, dijo Aguilar frente a cámaras.

Seguidamente agregó: “Y en este caso quiero mandar un saludo y todas las energías a mis padres. Todos sus hijos y mucha gente que los quiere están con ustedes. Con mucha fe, con mucha acción vamos a salir de esta”.

La periodista de Latina también envió a un mensaje a las personas que aún no se han infectado con el coronavirus. “Y a todos los que tiene la fortuna de no contar con ningún familiar que está pasando con esta enfermedad, les pedimos que se sigan cuidando. Es muy difícil y no se lo deseamos a nadie”.

