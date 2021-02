El vidente Hayimi, “guía espiritual” del expresidente Martín Vizcarra, reveló que este le pagaba por sus servicios “en efectivo”, aunque aseguró que muchas veces no le cobró y lo sometió gratis a una “limpia” con espadas y maracas incluidas.

En “La hora esotérica” de radio Exitosa, el “Hombre que habla con los muertos” refirió que Vizcarra le pagaba S/150 por sesión, sin boleta y en efectivo que sacaba de su billetera, en su casa de San Isidro o en Palacio de Gobierno, adonde ingresaba sin pasar controles y lo recibían Karen Roca, Mirian Morales, un edecán o “un cachaquito”.

Juró que no cobraba a Vizcarra cuando este, desde las 5 a.m., le consultaba por mensajes de WhatsApp, algunos que tiene y amenazó con borrar por “si me roban el celular”. También anunció que escribirá un libro sobre su vida, no solo con Vizcarra.

Hayimi señaló que el candidato al Congreso por Somos Perú es un ariano con “buena estrella” que saldrá “bien librado”.

Recordó que hizo limpias a Vizcarra, al iniciarse 2019 y 2020. “Lo invité” y “no le cobre nada, por el baño, no me dio ni un sol, porque yo se lo ofrecí y quería limpiarlo”, aseveró. Y llevó “espadas, flores, maracas y velas amarillas”.

También tuvo sesiones con la esposa de Vizcarra y una de sus tres hijas.

Hayimi insistió en que no asesoró a Vizcarra, porque solo le advertía de su destino y no le decía que hacer, y negó recibir favor alguno.

El vidente refirió que es guía espiritual de políticos, empresarios y diplomáticos del Perú y el extranjero, sobre todo de Argentina y México, adonde viaja con frecuencia.

Acotó que apoya a uno de los candidatos presidenciales de Ecuador y a dos del Perú. Se negó a dar nombres, sobre todo de los expresidentes peruanos a quienes ayudó, pero recordó que llegó a Lima de su natal Órganos (Piura) en 1999, cuando gobernaba Alberto Fujimori, un creyente de las “ciencias ocultas”.

Mencionó a Alejandro Toledo y Alan García, pero se negó a decir que los “guio” cuando Jack Miranda pidió ser preciso. Hayimi retó a que “investiguen”. Sí descartó conocer a Pedro Pablo Kuczynski y Francisco Sagasti.

Ve que las elecciones no serán el 11 de abril, que Keiko Fujimori gana y que antes de agosto muere un político mayor preso con “muchos seguidores”.

VIDEO RECOMENDADO

Nutrición: consejos para que lleves una mejor alimentación por Sara Abu Sabbah

TE PUEDE INTERESAR