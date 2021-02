La arequipeña Celia Capira es recordada por las escenas en las que corre detrás de la comitiva del entonces presidente Martin Vizcarra, implorando ayuda para su esposo que terminó falleciendo por coronavirus a la espera de una cama UCI. Revela que por intermedio del exprefecto arequipeño, Carlos Enrique Montegazza, el exmandatario intentó reunirse con ella, entre diciembre y enero últimos, en busca de apoyo político para su campaña.

La exautoridad arequipeña reconoció haberle pedido a Capira una reunión a nombre del exmandatario; sin embargo, dijo que el propósito era disculparse personalmente con ella.

-¿Qué sensación le deja el expresidente Martín Vizcarra luego de enterarse que se vacunó en secreto y de manera irregular, él y su esposa, contra el coronavirus?

Siento mucha pena por el expresidente Martín Vizcarra porque es una persona que no tiene cultura, no tiene educación, no tiene principio moral ni ético; ni como exmandatario, ni como padre de familia que es, mucho menos como representante o vocero de su partido político. O sea, no ha tenido el respeto mínimo por la sociedad, por el pueblo del Perú que tanto le ha brindado su apoyo. Estoy muy indignada.

-¿Cree usted que Vizcarra debe renunciar a su candidatura al Congreso por Somos Perú?

Él debe de renunciar y pedir perdón a todo el Perú, debería presentarse ante la Fiscalía de una vez para que lo metan preso, porque él no se merece ni el perdón ni nada; es una persona que no tiene escrúpulos ni dignidad, ni siquiera por un momento pensó de dónde vino. Él nació de una mujer, de su madre, y no tiene el mínimo respeto hacia todas las mujeres que por su culpa hemos sido vulneradas en nuestros derechos, hemos sido violentadas y obligadas a vivir con nuestros propios asesinos, con nuestros propios violadores. No tiene escrúpulos, no tiene perdón de Dios.

-¿Y luego del episodio en el que usted corrió detrás de la comitiva presidencial, en julio del año pasado, recibió alguna ayuda de Vizcarra? ¿se dio alguna aproximación de parte del exmandatario?

No. Solamente recibí un mensaje del exprefecto de Arequipa, Carlos Enrique Montegazza, en el que me decía que (Vizcarra) quería una reunión privada conmigo cuando él (el expresidente) ya no era nada.

-¿Cuándo sucedió?

Se dio a fines de diciembre y los primeros días de enero.

-Es decir, Vizcarra buscó reunirse con usted, vía un intermediario, y se lo hizo saber a través del exprefecto.

Así, es.

-¿Qué trasfondo tendría para usted este intento de aproximación?

No lo sé, la verdad, eso tendría que preguntarle a él, pero el exprefecto también postula como candidato (al Congreso), ustedes lo pueden averiguar. Yo creo que era para poder acompañarlo o algo, intentó reclutarme para su campaña. Pero, cómo me voy a reunir con una persona a quien considero el asesino de mi marido.

-Entonces usted intuye que esta aproximación pudo haber tenido una connotación política, en el sentido de pedirle apoyo para su candidatura al Congreso.

Así es, yo presumo que esa sería. Tendrían que preguntarle a él por qué él (me) citó, mandó el mensaje con el exprefecto, pero eso no tenía ningún caso. En ese momento ya no era presidente, ya no era nada, es un candidato, entonces, ¿Qué estaba buscando?

-¿Qué opinión le merece la situación por la que atraviesan muchos arequipeños en esta época de pandemia?

Estoy muy indignada. Ahora nos quieren volver a encerrar, lo cual es una aberración terrible, ponen normas en contra del pueblo, nos dicen informales, pero yo no soy ninguna informal, yo trabajo desde los 11 años de mi vida y sigo trabajando para darle de comer a mis hijos, y así como muchas familias nos quedamos solas, tenemos muchas deudas qué pagar y nadie defiende nuestros derechos.

-Usted solicita poder trabajar durante la cuarentena focalizada.

Exacto, que nos permitan trabajar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. El expresidente Martín Vizcarra ha venido a San Camilo, se ha paseado como en su casa, pese a que por culpa de él es que aumentó todo esto (los contagios por coronavirus).

En diálogo con este medio, Carlos Enrique Montegazza, postulante al Congreso por Somos Perú, confirmó que intentó comunicarse con Capira a nombre de Vizcarra después de que este fue vacado.

Dijo que el exmandatario deseaba expresarle disculpas, de manera personal, y aclararle que no viajaba al interior de la camioneta de la comitiva presidencial (el día en que ella imploró ayuda para su esposo enfermo en Arequipa).

Montegazza negó que el pretendido encuentro con Vizcarra haya tenido como fin convencer a Capira de apoyar a Somos Perú u ofrecerle un cupo en la lista congresal.

