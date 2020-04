La actriz Anahí de Cárdenas, quien comparte constantemente contenido en sus redes sociales para sus seguidores a raíz de que fue diagnosticada con cáncer de mama; esta vez decidió contar una anécdota que vivió luego de regresar de una quimioterapia.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram la artista habló sobre la muerte y meditó sobre la posibilidad en que ella experimente su deceso.

“Esta semana después de mi quimioterapia del día lunes llegué a casa con un dolor medio raro en la axila entonces me palpé y sentí un bultito, ¡otro!, y es me imagino un ganglio así que llame al doctor”, dijo la actriz de “No me digas solterona”.

“Ahora después de sentirme el bulto, mi proceso mental fue muy rápido automáticamente dije fue ‘me voy a morir’ (…) pero luego dije basta, tranqui, respira (…) Lo peor, peor, peor que podría pasar de todo esto es que me muera y qué pasa si me muero ¿Estoy lista para morirme?”, se preguntó Anahí.

La artista mencionó que no solo ha pensado que pueda fallecer por coronavirus, sino también por cualquier hecho fortuito.

"Puedo morirme de cáncer, de COVID-19, como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté ‘¿Por qué estoy lista para morirme?’”, sostuvo.

Asimismo, Anahí menciona que tras detectársele el cáncer y luchar para combatirlo, se ha vuelto una persona que da el 100% de sí todos los días.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consiente, sensible y de ahí pensé el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo, fue como un despertar muy loco. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mi todos los días”, finalizó.

