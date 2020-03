La actriz Anahí de Cárdenas utilizó nuevamente sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores en esta cuarentena que se viene acatando con el fin de evitar la propagación del coronavirus, que ya viene infectado a 480 personas y cobrando la vida de 9 de ellas.

La artista a través de su cuenta oficial de Instagram contó un poco más sobre los avances de su enfermedad y los síntomas secundarios que traen sus quimioterapias.

“Cuando me dijeron que las quimioterapias blancas iban a ser mas suaves, no le creí al doctor. Después de lo que había pasado con las cuatro primeras, pensé que me esperaban unos largos meses de de malestares y cama obligada. Pero sí, son muchísimo más suaves, era verdad”, comenzó escribiendo en su post.

Asimismo, Anahí aprovechó la coyuntura de la complicada situación que viene atravesando el país con el COVID-19.

“A veces no nos damos cuenta y el estrés o la ansiedad se presentan como dolores físicos, totalmente reales. No son inventados. Se llama somatización. La mente es poderosa, y puede jugarnos malas pasadas, sobre todo en momentos de estrés como este, un momento de confinamiento difícil para todos, pero no desesperar”, concluyó.

Cabe recordar que la actriz actualmente viene ejerciendo una lucha constante contra el cáncer de mama, y que debido a los fuertes tratamientos que recibe y que afectan directamente a su sistema inmunológico, pertenece al grupo vulnerable que podría contagiarse con mayor facilidad del temido virus.

