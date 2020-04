El conductor del bloque deportivo de “90 Matinal”, Sergio Ibarra, más conocido como ‘Checho’, cuenta que actualmente se siente bastante preocupado por la salud de su esposa, ya que fue intervenida quirúrgicamente y por ende tiene las defensas bajas y entra al grupo vulnerable para contagiarse del coronavirus.

El exfutbolista revela que vienen cumpliendo al pie de la letra la cuarentena junto a su familia. “A mi señora la han operado hace 10 días, una biopsia, y ahora tiene las defensas bajas. Está en el grupo de población de alto riesgo por el coronavirus”, aseguró.

Asimismo, Sergio también mencionó que otra preocupación que tiene es que su suegra está pasando la cuarentena sola en Piura. “Mi suegra está sola en Sullana, tenía consulta con su médico y justo salió lo del aislamiento”, expresó.

“Ninguno de mis hijos sale, no los dejo, el único que sale a comprar soy yo, pero lo hago con toda la protección, si me vieran dirían que me voy a la Luna”, manifestó.

Por otro lado, 'Checho’ contó que aún no sabe si es que volverá a conducir el bloque deportivo de Canal 2, debido a la extensión de la cuarentena.

contó que este lunes estará de regreso a la conducción del bloque deportivo de ’90 matinal’.

“Me dieron unos días de descanso hasta el domingo. Supuestamente tengo que regresar el lunes para llevarle a la gente la información de lo que pasa en el mundo del deporte durante esta cuarentena. Hay mucha gente que está haciendo los programas desde sus casas, todavía no me han dicho cómo será el tema. Creo que tendré que ir al canal, grabar el bloque y regresar”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Reclusos bailan al ser liberados para prevenir casos de COVID-19 12/04/2020