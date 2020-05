No se calló nada. El actor Christian Meier, no dudó en pronunciarse y expresar su molestia frente a las últimas declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien decidió ampliar el estado de emergencia hasta el 30 de junio a causa del avance del coronavirus en el país.

Y es que para el popular ‘Zorro’ es totalmente injusto que se tomen estas medidas, porque sí hay personas que vienen respetando la inmovilización obligatoria, sin embargo, por ese grupo que no cumple con las normas, “justos pagan por pecadores”.

“Es terriblemente injusto que quienes cumplieron correctamente la cuarentena, tengan que seguir confinados por culpa de aquellos que se zurraron en ella”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

“De respeto al prójimo, no aprendimos nada”, agregó Meier, quien recibió el total apoyo de sus seguidores, mientras otro grupo señalaba que estas personas incumplen las normas porque no tienen ingresos y no tienen nada para comer.

Recordemos que esta “nueva cuarentena" ha tenido modificaciones, una de ellas ha sido el toque de queda, que desde el lunes 25 de mayo corre desde las 9:00 p.m. a 04:00 a.m.

