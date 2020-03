Delly Madrid contó al diario Ojo cómo esté viviendo esta pandemia del coronavirus en España, donde radica con su esposo e hijas. La modelo lamentó que en su patria no se acate la cuarentena impuesta por el gobierno peruano.

“Nosotros estamos bien en casa (...) Es triste ver que en Perú la gente no haya tomado conciencia y tomen el tema con seriedad responsabilidad partiendo desde los políticos, como el jefe de Estado. Se debieron tomar acciones más drásticas a tiempo y de mayor control como lo estamos haciendo en Europa”, señaló.

La “elegantísima” contó que “en España e Italia lamentablemente este virus se ha propagado tan rápido agresivo y crece.

"Acá en España han aumentado caso a 7 mil y la cifra de muertos ha aumentado. Ojalá en el Perú se tome conciencia porque nuestro sistema de salud no es igual al de España (...) Me preocupa mi familia, mi madre vive allí, mis amistades y la gente mayor es la más vulnerable de este contagio”, precisó.

“Aquí en España estamos haciendo haciendo cuarentena, la mayoría nos quedamos en casa. Yo vivo a 35 minutos de Barcelona, por el lado de la playa. La gente está en sus casas, está haciendo la cuarentena”, indicó.

JALÓN DE OREJAS

Madrid criticó el proceder de sus compatriotas por haber desaparecido el papel higiénico de los supermercados.

“Es increíble que no sean solidarios la verdad me da mucha pena. Me gustaría que la gente estuviera acá en mi pellejo y vea lo que estoy viendo. Italia sufre, vean como espejo lo que puede pasar en Perú (los cientos de muertos) sino son responsables, sino toman la decisión drástica (de acatar la cuarentena)”, refirió.

PREOCUPADA

Finalmente, Delly Madrid reveló que “yo me comunico todos los días con mi madre. Ella también está preocupada por nosotros y su pareja. Yo ruego que esto no llegue a más. Es un tema serio, muy triste. Yo pido a todos mis compatriotas que no tomen a la ligera las cosas sino con mucha responsabilidad. Mi gente está actuando muy irresponsable”, sostuvo .

El dato: Delly Madrid está casada con el español Antón Alba y tiene dos mellizas Galla y Cloé.

