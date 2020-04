La actriz Denisse Dibós es un ejemplo de lucha constante en la vida. Recordemos que ella venció al cáncer de mama hace dos años, y eso no sería lo único, pues hace poco cuenta que estuvo aislada en su casa por una semana debido a una fuerte gripe que fue considerada como probable coronavirus.

Y es que la artista señala que sintió mucho temor porque tiene un pulmón dañado por las radioterapias que recibió hace un tiempo, y que por eso su organismo no iba a resistir las consecuencias de esta pandemia que aqueja al mundo entero.

"Yo tuve un susto muy grande o espantoso el 20 de marzo, pocos días luego de que se había dado la cuarentena. Fui a la clínica, es que este cáncer, es decir, la radioterapia me dejo rezagos en el pulmón, me quemó el pulmón. Estaba mal, estaba tosiendo mucho y me comenzó a dar fiebre y mi doctora me dijo “te vas ahorita a emergencia”, comienza contando.

Asimismo, la reconocida productora confirmó que se tuvo que hacer la prueba de descarte y que sufrió mucho al estar alejada de su pequeña hija.

“En la clínica me dijeron: ‘tienes que quedarte porque tienes que hacerte el examen del COVID-19, porque hay muchos síntomas muy parecidos’. Casi me muero del miedo. Lloré de miedo, me quedé congelada como media hora de miedo, no podía ni hablar de lo desesperada que estaba. Me quedé una semana aislada en mi cuarto, mi hija no podía tocarme ni verme, me dejaban la comida en un azafate en el suelo, estaba esos días con pánico, me asusté, casi me muero”, manifestó a El Popular.

“A Dios gracias a los días me dieron el resultado del examen y era negativo. Fue un gran alivio para mí y mi familia. No tengo miedo a la muerte. Yo no salgo a la calle para nada, yo estoy prohibida porque soy una persona vulnerable al virus”, concluyó.

