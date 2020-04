El cantante Ezio Oliva, quien viene viviendo la cuarentena en su hogar junto a la exconductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz y su hija, no dudó en utilizar sus redes sociales para enviarle un tierno mensaje a su pequeña Antonia, quien cumple años el día de hoy.

Y es que recordemos que actualmente el Perú viene enfrentando un complicado momento debido a la propagación del coronavirus, que ya viene infectando a 5897 personas y cobrando la vida de 178. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el artista homenajeara a su primogénita por sus tres años de vida.

“Día 26 en Cuarentena Nacional y hoy tengo la suerte de celebrar tus 3 años con salud. Llegaste a mi vida para transformarla de una manera que jamás imaginé, pero sobre todo me enseñaste que no hay distancia que pueda alejar al amor, y que mi mayor miedo en la vida es que no seas feliz. Te amo mi chiquitita preciosa y espero que Dios nos de la oportunidad de celebrar muchos años más, sin importar donde ni cómo, pero juntos como hoy. Feliz cumpleaños Antonia”, escribió Ezio.

El intérprete de “Siempre has sido tú” acompañó el mensaje con unas fotos cronológicas de su hija.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín cuenta que pasó susto por su hija - diario Ojo