La conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores. Y es que la exchica reality aprovechó el fin de la cuarentena para dejar esta reflexión en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy la mascarilla ya no es suficiente, lávate constantemente las manos y sobre todo mantén la distancia. No olvides que ya puedes salir... salir a donde está ese maldito virus que ya cobro miles de vidas”, se comienza leyendo en la publicación.

Para la popular ‘chinita’, las cosas no pueden volver a ser como antes, ya que debemos tomar conciencia de la complicada situación que venimos atravesando como país hace meses.

“Las cosas no pueden ser iguales, la responsabilidad ya no es de nadie más que tuya. Si no tomamos conciencia de la real gravedad de este asunto van a volver a encerrarnos, seguirá complicándose la economía y lo más importante seguiremos perdiendo seres humanos. ¿Que tanto vale la vida para ti?”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR