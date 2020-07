Susy Díaz estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” y aprovechó que la integrante de “Esto es Guerra”, Angie Arizaga estaba enlazada para hacerle un reclamo acerca de su presentación en “Dale Play”, donde interpretó a la rubia.

Y es que la popular ‘Chuchi’ no entiende cómo la chica reality no tiene aún una pareja teniendo tantos seguidores.

“Angie yo no entiendo, tú tienes 3 millones de seguidores y no tienes ninguna pareja que te siga (...) Yo no tengo tantos seguidores pero tengo un marido que me sigue y estoy feliz. De esos 3 millones no ha caído nadie, con ese cuerpazo, con tu cara de muñeca, no tienes a nadie, no entiendo”, expresó Susy.

“Creo que soy una mujer muy difícil, muy complicada me he vuelto”, fue lo que respondió la ‘negrita’.

Asimismo, la intérprete de “Mueve la cabeza” expresó su malestar sobre la imitación de Arizaga. “A mi lo que me ha molestado es que estás que bailas como si yo estuviera vegetal, media que cojeando, un poco más y me pones muletas”, indicó.

