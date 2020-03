La exsuboficial, Jossmery Toledo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la complicada situación que viene atravesando el país por la pandemia del coronavirus, que ya viene afectando a 671 personas y cobrando la vida de 16 de ellas.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram la policía expresó su orgullo por haber pertenecido a la institución de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A cualquiera no le regalan un título de la universidad y si elegí la universidad Cesar Vallejo fue porque estuvo en mis posibilidades económicas, la universidad no hace al alumno y así me digan que use mi hermoso uniforme para ser famosa. El punto acá es que yo si me siento feliz de haber pertenecido a esta hermosa institución, la valoro y la respeto mucho”, manifestó.

Asimismo, Toledo mencionó un tema muy sensible. Expresó su impotencia frente a los miles de colegas que vienen ejerciendo su labor en las calles para poder hacer cumplir las medidas dictadas por el presidente Martín Vizcarra, pero que lamentablemente no cuentan con la seguridad adecuada para evitar cualquier riesgos.

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, digo ¿en donde estuviera haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas. Lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar, pero así es mi policía, a veces un poco injusta. Ellos también tienen familia que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien, a veces ni llegan por cumplir su función, que es la de proteger al ciudadano”, reveló Jossmery.

TE PUEDE INTERESAR