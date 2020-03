El cantante Pedro Suárez Vértiz, quien ha encontrado un refugio en sus redes sociales tras detectársele un problema en las cuerdas vocales, aprovechó la coyuntura del complicado momento que vivimos a raíz de la propagación del coronavirus, para dirigirse a todos sus seguidores.

Y es que el intérprete de “Los globos del cielo” se calificó como “infeliz” debido a las diversas noticias donde se puede apreciar a muchas personas que no tienen dinero para abastecer sus hogares de alimento como lo hacían antes, a raíz del decreto de aislamiento social dado por parte del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.

“Veo a la gente escuchando o tocando mi música en la cuarentena y me siento muy feliz, pero en paralelo me entero que los pobres se mueren de hambre en sus casas porque no pueden salir a trabajar y soy infeliz”, manifestó.

El artista a través de su cuenta de Facebook cuestionó la labor del gobierno frente a los más necesitados en estos momentos tan difíciles.

“La vida es muy tacaña cuando le pides explicaciones. Veo muchos memes de gente engordando encerrados en sus casas, cuando la invisible mayoría no tiene alimento alguno. Pareciera que el gobierno no sirve, que nuestras oraciones no sirven, o que los donativos no sirven”, reveló.

Asimismo, aprovechó para aconsejar a sus seguidores e invitó a que sean agradecidos con todo aquello que poseen.

“Siéntete dichoso de tener un celular y poder leerme ahorita. Eres un privilegiado que tiene mucho que agradecer. No te quejes de la vida”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR