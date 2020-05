La exconductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, acaba de convertirse en madre por segunda vez en plena cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus. La presentadora dio a luz a una pequeña de nombre Cayetana, y hoy junto a su esposo Ezio Oliva, vienen atravesando una de las mejores etapas de sus vidas.

La presentadora decidió dedicarle unas palabras a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, agradeciéndole al público por tanto cariño. “Bueno aquí seguimos en la clínica. Hoy día me he quedado dormida recién a las 7:30 porque esta gorda come toda la madrugada y duerme todo el día. Quiero decirles que siempre leo los comentarios que me mandan y agradecerles por tanto cariño”, comenzó diciendo.

Asimismo, la también exreina de belleza reveló detalles sobre su parto, que en un primer momento fue programada como natural, pero que por complicaciones inesperadas, tuvo que ser cesárea.

“Muchos me han preguntado qué es esto. Es un catéter, pero viene por la espalda, es justamente la epidural que me pusieron para la anestesia. Es como la anestesia para el dolor del corte que tengo abajo. Duele, pero bueno, esto me ayuda para que aguante el dolor”, expresó.

“Con Antonia fue parto natural, ahora yo también quería lo mismo, pero esta segunda vez fue cesárea porque estuve en trabajo de parto 24 horas. Fue duro y lento, al final mi ginecólogo me dijo: 'tenemos que cambiar’ y me costó aceptarlo, pero primero la salud de mi hijita”, finalizó.

Karen Schwarz se pronuncia tras dar a luz - Ojo

