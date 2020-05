Fuertes acusaciones. Diego Ubierna, exintegrante de la agrupación “Adammo” viene siendo tendencia en redes sociales tras ser denunciado por presunta estafa piramidal, cuyo negocio se trata de tener personas que decidan invertir dinero y ser parte de una cadena de ventas.

Y es que según un usuario de Twitter, asistió a una de las charlas que el músico dio, junto a su enamorada y otro amigo también interesado. "Quería ver si me metía ya que mucha gente estaba haciendo dinero y lo veía real. Diego empezó su charla contando su historia. Nos dijo que su hermano fue el primero en meterse y él se unió. Nos contó su vida siendo parte de Adammo, como ganó un MTV...”, se comienza leyendo en el post.

Al parecer todo marchaba bien en la conversación. El artista aseguraba que todos los lujos que tenía los había logrado por esta especie de negocio. “Caí y me metí a Forex, pagué 180 dólares. Vendí algunas cosas para poder pagármelo. Diego decía que si no tienes plata vende tus cosas para que te puedas meter. Que la educación y la universidad es una pérdida de tiempo”, agregó.

Asimismo, varios comentarios de otras personas calificaban a Ubierna de se una persona ‘machista y clasista’. “Chicos, no caigan con lo de Forex, es un engaño, yo caí y nunca recuperé mi plata”, agregó hacia el final del hilo de Twitter.

Diego Ubierna se pronuncia

Por su parte y a través de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Adammo decidió defenderse al respecto. “Chicos nunca dejen que jueguen con su ignorancia. De hecho ya lo he hablado millones de veces. Es muy ignorante decir que Forex no funciona, porque cualquier banco invierte tu dinero en stocks, en diversas cosas, decir que es una estafa es muy ignorante. Si a mi me funcionó, yo lo voy a recomendar, es simple”, confirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Josimar despide a su abuelita Mecha con un emotivo mensaje 22/05/2020