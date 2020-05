La cantante Anna Carina Copello sigue luchando contra el coronavirus o Covid-19, luego de enterarse que lo había contraído pese a no salir de su casa durante toda la cuarentena decretada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Anna Carina Copello reapareció en su redes sociales como Instagram y Twitter luego de algunos días para informar sobre lo último de su estado de salud.

Ella inició el mensaje agradeciendo a todos los que se mostraron preocupados al enterarse que se había infectado.

“Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: “El cariño sube las defensas.” Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. Regresaré con más fuerza que nunca!”, escribió Anna Carina Copello.

El pasado 15 de mayo, Anna Carina Copello tuvo que informar que era positivo en coronavirus. “Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente", manifestó en ese entonces.

