La exconductora de “Válgame", Karla Tarazona, no tuvo problema en mostrar nuevamente su indignación cuando fue consultada sobre la relación entre Leonard León y sus hijos. Y es que recordemos que la presentadora indicó en todo momento que el cantante no ve a sus hijos hace más de un año y tampoco pasa la pensión de alimentos.

“Por favor, que no mienta, hace un año que el señor no visita a Estéfano y Alessandro. Tampoco los llama, que no se haga el buen padre por Facebook”, señaló.

Asimismo, la también actriz cómica manifiesta que esta situación no se ha dado por el aislamiento social obligatorio por la propagación del coronavirus, sino que es por neta irresponsabilidad del cumbiambero como padre.

“Acá no le echemos la culpa a la cuarentena, porque esto viene desde hace un año. No los ha visto porque simplemente no ha querido. Hace dos meses que no lo está haciendo, ojalá se ponga al día”, confirmó.

Por otra parte, señala que una de las condiciones para que Leonard vea a sus pequeños es que pase un peritaje psicológico. “Lo que pasa es que si él desería verlos, primero deberá pasar por un peritaje psicológico. No puedes aparecer y desaparecer tan fácil. Lo que el juez diga se va a tener que respetar”, expresó a Trome.

Karla se toma el tiempo de comparar la labor paternal que ejerce Christian Domínguez, quien sí está al pendiente de su hijo Valentino.

