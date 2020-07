La ausencia de la periodista de espectáculos Magaly Medina el último martes en su programa, generó toda una polémica en los medios y en las redes sociales. Y es que la conductora utilizó su cuenta de Instagram para informar que no se encontraba bien de salud, al igual que su esposo, Alfredo Zambrano.

Según comentó el equipo de producción, debido a una fuerte gripe y como prevención, la popular ‘Urraca’ estuvo ausente en su programa. Esta decisión habría sido tomada como precaución frente a la coyuntura que vivimos en el país a causa de la propagación del coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, la figura de ATV reapareció en televisión nacional, explicó los detalles de su ausencia y agradeció al público por su preocupación.

“Aquí estoy. Yo sé que la gran mayoría se ha apenado y preocupado, y sé que también muchos me han deseado lo peor. Ayer si me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa. Estaba en mal estado y me hice el lunes una prueba rápida (del coronavirus) como casi todas las semanas me hago y salió negativo. Ahora me hice el hisopado y y esperaré los resultados en los próximos días”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina no salió al aire en "Magaly tv la firme" - diario ojo