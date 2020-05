La conductora de espectáculos, Magaly Medina, estuvo en una exclusiva entrevista con Maria Victoria Santana, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Pánfila’, quien se encuentra desesperada por la complicada situación que vive su padre al haber dado positivo al coronavirus.

La actriz contó un poco más el terrible momento que vive su papá, un señor de 80 años que ha sufrido un infarto y que actualmente tiene una fuerte neumonía, por lo que necesita ser hospitalizado de emergencia en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sin embargo, un detalle particular llamó la atención de la periodista. Mientras María Victoria contaba su dramático testimonio, la popular ‘Urraca’ se mostró preocupada por que la actriz tosía y le preguntó si no tenía miedo de haberse contagiado.

“Estás con tos, deberías hacerte una prueba rápida porque tienes niños”, indicó la figura de ATV, a lo que la artista contestó: “Yo estuve mal el primero de mayo. Un resfrío que duró siete días, tuve fiebre, pero ya me ha pasado. Me ha quedado una especie de tos, pero no sé si tengo el virus. Llamo al 113 y solo timbra y timbra y ahorita mi preocupación es más por mi papá”, manifestó.

Asimismo, Magaly le preguntó a 'La Pánfila’ si sentía miedo de que sus hijos se contagien. “Yo tengo una hija de nueve meses y uno de cuatro años, pero no me dicen nada”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR