El integrante de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren, no tuvo reparos en utilizar sus redes sociales para compartirle a sus seguidores que actividades viene haciendo en esta cuarentena impuesta por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

Y es que el capitán de ‘Los combatientes’ a través de su cuenta de Instagram, publicó una foto donde se le aprecia recostado en su cama, e indicó que no tiene nada que hacer y a veces se siente abrumado por eso. Como leyenda de la instantánea puso una parte de la canción “The lazy song” de Bruno Mars.

“Today i don’t feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Hoy me levanté con flojera de todo. Esto de no tener nada que hacer termina siendo agotador. Haré una siesta”, manifestó.

Sin embargo, luego de unas horas, el popular 'Calavera coqueta’ publicó historias en su Instagram donde se le veía haciendo un poco de ejercicios. Y para sellar su noche, se preparó el trago ‘Cuba libre’ (ron con coca cola).

