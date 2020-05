La empresaria Melissa Klug hizo público el terminó de su relación con Ítalo Valcárcel en medio de la cuarentena después de casi cuatro años juntos. La chalaca aclaró que su separación se dio en buenos términos.

“No, estamos bien así. Hemos terminado por lo sano. De vez en cuando hablamos para saber cómo estamos y sobre nuestras familias (…) Creo que después de una relación sana y bonita es mejor alejarnos, es lo más sano”, confirmó.

Sin embargo, un detalle que sorprendió a sus seguidores fue que la ‘Blanca de Chucuito’ subió una historia a su cuenta oficial de Instagram con una peculiar canción de Karol G, titulada “Te falló”. ¿Será una indirecta para el bailarín?

“No tengo la culpa que otro llame, que otro quiera buscarme, recuerda que uno se enamora con detalles, ahora voy sola sólita en busca de la mía y alguien más me dice, tú eres mía. Y no me busques, no me llames, no me llores. Si tú no estás, ya no existen complicaciones", dice la letra del single.

Recordemos que tras la ruptura, la expareja de Jefferson Farfán manifestó que la cuarentena por el coronavirus que se vive en nuestro país y que la ha obligado a cerrar su spa y barbería, la está ayudando “bastante” para superar esta etapa.

