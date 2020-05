No la pasa, ni la pasará. La empresaria, Melissa Klug, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde fue consultada por el estado de salud de Jefferson Farfán, quien dio positivo al coronavirus. De igual manera se refirió sobre Yahaira Plasencia, quien se encuentra pasando la cuarentena en Rusia junto al futbolista.

La popular ‘Urraca’ le mencionó a la chalaca que la salsera se encuentra mal de los riñones, por lo que había tenido que ser operada de emergencia. Sin embargo, la expareja de la ‘Foquita’ dijo no interesarle lo que pase con la ‘Reina del toto’. “En realidad yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos, el resto no me importa”.

“Te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien, mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo. Que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, manifestó.

De lejitos no más

Durante la mañana, Melissa Klug estuvo enlazada con el programa “América Hoy” y no dudó en enviarle una fuerte indirecta a Yahaira Plasencia.

“Sí (mis hijos se alarmaron), el mayor habló con él, le escribió. Gracias a Dios, dice Adriano, que está bien, está fuerte como él mismo lo ha dicho... y está bien cuidado”, comentó la empresaria, embozando una sonrisa que parecía de burla.

