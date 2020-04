Forma parte del pasado. Melissa Paredes, para lograr su objetivo de llegar a la pantalla chica, pasó por primero por el modelaje en el Miss Perú 2012, y posteriormente fue parte de un reality. Sin embargo cuenta que tuvo que vivir experiencias gratas y no tan buenas para llegar donde se encuentra ahora.

Entre el 2012 y el 2017, formó parte del show de competencia “Bienvenida la tarde” y “Esto es Guerra”. Aunque algunos artistas prefieren olvidarse de su etapa en este formato, no es su caso. Ella no ha deseado desprenderse de su imagen de competidora.

“Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos”, manifestó.

En este momento, Melissa ha hecho un alto a las grabaciones de la telenovela “Dos hermanas”, debido a la pandemia del coronavirus, pero señala que continúa aprendiendo con cursos online de actuación ya que “ser actor es un constante aprendizaje”.

