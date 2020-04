El cantante Pedro Suárez Vértiz, quien a raíz del mal que le detectaron en la cuerdas vocales, se ha refugiado en las redes sociales para dar opiniones sobre diversos temas de coyuntura o comentar sobre personajes del medio; no dudó en referirse al pequeño “homenaje” que le realizó su gran amigo Gianmarco al interpretar una de sus más emblemáticas canciones, “No pensé que era amor”.

Y es que recordemos que el hijo de Regina Alcóver se animó a dar un concierto en vivo vía redes sociales, con el fin de entretener a sus seguidores en esta cuarentena decretada para evitar el avance del coronavirus en el país.

“Que lindo querido Gianmarco. Que bonita sorpresa en la cuarentena para mí. Generalmente solemos avisarnos siempre las cosas que hacemos, pero esta vez no lo hiciste. Concluyo entonces, que mi canción te llegó al cerebro de pronto, y la letra y música te poseyeron cual orgasmo que ya empezó, y que no se puede controlar”, escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo el intérprete de “Un vino, una cerveza” le agradeció a Gianmarco por tal gesto y contó el por qué las personas en diversos países los relacionan como artistas.

“La gente no sabe que los cantautores no pensamos mucho lo que escribimos o cantamos. Simplemente brota de nosotros el texto y melodía sin querer. Luego la chamba es corregir lo onírico y volverlo comprensible. Te podría decir todo esto por whatsapp, pero a nuestro público le gustan estas cositas. Así que te lo digo por acá para alegrarles la cuarentena”, expresó.

“¿Porque Pedro y Gianmarco son los únicos cantautores masivos del Perú? Se pregunta la gente. No entienden que somos un ecosistema. Porque cuando alguien de otro país dice ‘Me gusta Pedro Suárez Vertiz’, automáticamente le dicen ‘Y eso que no has escuchado a Gianmarco’, y viceversa", concluyó.

