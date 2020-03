Sonia Morales no solo está molesta sino indignada por las recientes declaraciones que dio Bruno Agostini a diario Ojo, de que “solo los viejitos mueren por el Coronavirus”.

Razón por la cual no pudo evitar decirle de todo al exchico realitie. “Ese tipo de gente que está metida en la televisión es gente sin cerebro, sin sentimientos, que solo gracias a su cuerpo ganan mucho dinero sin merecerlo. Seguro no tiene madre, abuelos, seguro salió del water”, escribió Morales en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, la cantante folclórica lamentó que los canales le den cabida a este tipo de personajes, pues no aportan nada positivo.

“Este tipo sin estudios no debe estar en la televisión, no aportan nada de cultura. Es un bruto sin cerebro”, añadió.

SIN SENTIMIENTOS

En declaraciones al diario Ojo, Sonia Morales dijo que “hay gente insensible, que solo piensan en ellos mismos y no les importa la vida de los demás”, indicó no sin antes revelar que ella esta preocupada por sus padres que son de la tercera edad.

“Mi papá es hipertenso y sufre de presión alta y estoy aterrada con este virus. A mis padres los tengo aislados. Están encerrado en una habitación. No los sacamos para nada”, precisó.

De otro lado, aunque no quiso mencionar nombres, criticó el proceder de algunos artistas que a sabiendas de esta enfermedad viajaron a Europa para cumplir algunas presentaciones.

“Hay compañeros del arte irresponsables que más piensan en el dinero y han viajado a Europa, sabiendo que ya estaba fuerte esta pandemia. Pero en fin, cada persona es como es, algunos concientes, otros inconscientes”, reveló.

Cabe precisar, que “La Patrona” tuvo que cancelar una gira por Europa debido al Covid-19.

“Yo tenia que viajar ayer (el jueves) y me quedaba hasta la quincena de abril. Iba estar en Italia, España, Francia, Suecia y Suiza. La verdad es una pena lo que está pasando en estos países tan poderosos económicamente. Tengo amistades que me escriben y me comentan que ya no pueden atender a los enfermos, ya no hay camas. No hay respiradores artificiales, no hay ventilador mecánico. Prácticamente a colapsado todo”, indicó.

