Ricardo Zuñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe, hizo un anuncio luego de que se quedara en el extranjero y no pudiera volver al Perú debido al cierre de las fronteras por la propagación del coronavirus o covid-19.

El “Zorro” Zupe, quien está en Estocolmo, anunció que por el momento es el único país donde puede estar.

“Bueno, Fiorella me está convenciendo de que me quede acá, en Estocolmo, pero en verdad no hay mucho que convencerme”, dijo el “Zorro” Zupe.

Seguidamente explicó el motivo. “No tengo otra cosa, no puede salir del país, no puedo entrar a mi país, entonces digamos que es la única opción”.

Recordemos que el “Zorro” Zupe se encontraba de viaje cuando el coronavirus empezó a expandirse por el mundo. Además un amigo que tenía un avión privado lo dejó y se vino al Perú.

