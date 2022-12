Aunque han pasado casi tres décadas desde que se estrenó “El extraño mundo de Jack”, esta película de fantasía oscura animada en Stop Motion continúa siendo una de las preferidas por la gente en la temporada navideña, a pesar de que el propio Tim Burton, su productor, aclaró que se trataba de un filme de Halloween, algo que no impide que sea disfrutada también en esta época del año.

Como se sabe, esta ficción sigue la historia de Jack Skellington, el rey de Halloween Town, quien tropieza a través de un portal a Christmas Town y decide celebrar la fiesta, pero dándole un giro terrorífico. A continuación, te damos a conocer datos curiosos de la cinta que llegó a la pantalla grande en 1993.

1. LA PELÍCULA SE BASA EN UN POEMA

El filme “El extraño mundo de Jack” se basó en un poema homónimo de tres páginas que escribió Tim Burton cuando trabajaba para Walt Disney Feature Animation a principios de los 80. “Tim reescribió el poema clásico ‘Twas the Night Before Christmas’, junto con diseños para Jack Skellington, su perro Zero y Santa Claus”, señaló el director Henry Selick al Daily Beast en 2013.

2. EN EL POEMA ORIGINAL HABÍA SOLAMENTE TRES PERSONAJES

Debido a la cantidad limitada de personajes que había en el poema (Jack Skellington, Zero y Santa Claus), cuando se pensó en la película “El extraño mundo de Jack” se añadió varios más.

3. LAS CANCIONES DE “EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK” SE ESCRIBIERON ANTES DE HACER EL GUION

Danny Elfman escribió las canciones fantasmagóricas de la película como “Esto es Halloween”, “La canción de Oogie Boogie”, “Jack’s Lament”, entre otras, mucho antes de que se terminara el guion. “Tim me mostraba bocetos y dibujos, y me contaba la historia, la describía en fragmentos de frases y palabras y yo decía: ‘Sí, lo tengo’. Tres días después, tenía una canción”, señaló el encargado de la musicalización a Los Angeles Times en 2015.

4. JAMÁS SE PENSÓ PONER OJOS A JACK SKELLINGTON

Aunque habían recomendado a Tim Burton y Henry Selick que Jack tenga ojos para que pueda expresarse, ellos no aceptaron. “Disney realmente luchó para que le diésemos a Jack estos ojos amistosos en lugar de agujeros oscuros, pero no cedimos”, de acuerdo con el productor.

5. ORIGINALMENTE, EL TRAJE DE JACK SKELLINGTON ERA NEGRO

Con el fin de destacar al personaje en el escenario, se cambió el color original de su ropa de negro a una que tenga rayas blancas.

"El extraño mundo de Jack" es una película de fantasía oscura animada en Stop Motion estadounidense de 1993, dirigida por Henry Selick, producida y concebida por Tim Burton (Foto: Walt Disney Pictures)

6. JACK SE CONVIERTE EN PADRE EN UN FINAL EXTENDIDO DEL FILME

La banda sonora oficial de la película tiene un epílogo que narra que años después Santa Claus regresa para visitar a Jack, y ahí descubre que se ha convertido en padre, precisa Insider.

7. DANNY ELFMAN ES LA VOZ DE SKELLINGTON EN LAS CANCIONES

Solo para la voz cantada de Jack Skellington, Elfman reemplazaba a Chris Sarandon, quien se encargada de dar al personaje la voz hablada.

8. ELFMAN DIO SU VOZ PARA OTROS DOS PERSONAJES

Para “El extraño mundo de Jack”, Danny Elfam, además de ser la voz cantada de Skellington, prestó su voz para Barrel y el Payaso con la cara desgarrada.

9. OOGIE BOOGIE, UN PERSONAJE DIFÍCIL DE DISEÑAR

Al ser el más duro por ser grande y uniforme, el villano de Halloween Town fue el más difícil de diseñar. “Al final, Rick Heinrichs tuvo que volver a esculpirlo, y luego, cuando le arrancan la piel y está lleno de insectos, eso le quitó algunos años de vida a algunos animadores: son tres o cuatro tomas increíbles y tomó alrededor de cuatro meses”, dijo Selick al Daily Beast en 2017.

10. EL DIRECTOR SE ARREPIENTE DE HABER REEMPLAZADO UNA ESCENA

Selick contó que al final de la película, en la parte cuando la Navidad llega a Halloween Town, cambió una toma. “Mostramos a muchos habitantes de Halloween disfrutando de los deportes de invierno y la nieve, y ves a los vampiros jugando al hockey y golpean el disco justo en la cámara, y originalmente era la cabeza de Tim Burton. Fue muy divertido, pero Denise Di Novi o uno de los productores de Hollywood me dijo: ‘No creo que a Tim le vaya a gustar eso’. Y me siento tan estúpido por no preguntarle, pero esa es una de las tomas que volvimos a tomar y en su lugar pusimos una calabaza”, contó Selick a The Hollywood Reporter en 2018.