El modelo Coto Hernández reapareció en los medios a raíz del supuesto video íntimo que protagonizaría Yahaira Plasencia y el costarricense.

Sin embargo, el propio Coto Hernández reveló que no se trata de ningún video íntimo pero que sí existen imágenes entre Yahaira Plasencia y él.

Incluso, Coto Hernández habló de la mujer que se hizo pasar por Yahaira Plasencia y que fue grabada en un video íntimo, el cual circuló ayer en redes sociales.

"Me da mucha pena esto del video, porque hasta anduvo circulando un supuesto video de una chica, porque yo vi el video, ya me lo mandaron, una chica que quisieron hacer como si fuera ella, ni su cara se parece, cuando yo la conocí ella no tenía el cabello rubio, ni largo, ella tenía su cabello oscuro y corto, entonces no es ella", reveló.

Eso no fue todo, Coto Hernández descartó totalmente que las imágenes entre Yahaira Plasencia y él no son subidas de tono. "No hay y nunca hubo un tipo de video pasado de ese tono", aclaró.