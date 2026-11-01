Tener el ácido úrico elevado y empezar a eliminar alimentos puede llevar a restricciones innecesarias, ya que algunas prohibiciones no tienen sustento científico.

Uno de los primeros mitos es que el tomate eleva el ácido úrico. Aunque algunas personas con gota lo identifican como desencadenante de sus crisis, no hay evidencia suficiente para prohibirlo a todos. Además, contiene pocas purinas.

También se cree que las lentejas y los frejoles son perjudiciales. Si bien estas legumbres contienen purinas, no se asocian con el mismo riesgo de gota que las carnes rojas y las vísceras. Por eso, no es necesario eliminarlas de la dieta.

Otro mito es que basta con dejar de comer carne. El alcohol, especialmente la cerveza, y las bebidas azucaradas con fructosa también pueden elevar el ácido úrico y favorecer las crisis de gota.

Recuerda que la alimentación influye en la salud, pero una lista de alimentos permitidos o prohibidos no garantiza una dieta adecuada. Si necesitas una dieta especial por tu estado de salud, acude a un nutricionista.