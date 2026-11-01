Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Ana de 24 años, que nos escribe desde Chorrillos.
Doctora Magaly, no quiero ser desconsiderada con la mujer que me dio la vida, pero siento que ya no puedo más con su comportamiento. Desde que mis papás se separaron, hace dos años, mi mamá ha cambiado mucho y ahora parece empeñada en convertirse en una joven más. No solo lo digo por la ropa que usa, también por su manera de hablar y comportarse.
A veces utiliza expresiones demasiado juveniles y publica cosas en redes sociales que me avergüenzan. Sube videos a TikTok con canciones de reguetón y actúa como si estuviera viviendo una segunda adolescencia. No sé si la separación le afectó tanto que ahora quiere recuperar el tiempo perdido, pero siento que está llevando las cosas demasiado lejos.
Lo que más me incomoda es que quiere hacerse amiga de mis amigos y hasta pretende acompañarme cuando salgo de fiesta. Ya no puedo disfrutar de mis salidas con tranquilidad porque siento que mi mamá quiere estar presente en todo. Necesito tener mi propio espacio, conocer gente y vivir mi juventud sin sentir que debo incluirla en cada momento.
A veces pienso que quizá está atravesando una etapa emocional complicada, pero eso no significa que yo tenga que hacerme cargo de sus problemas. Incluso me pregunto si estos cambios tienen que ver con la menopausia, aunque no sé si ese sea el caso.
¿Cómo puedo hablar con ella sin herir sus sentimientos? No quiero que piense que me avergüenzo de ser su hija, pero necesito que entienda que soy una adulta y tengo derecho a mi intimidad. ¿
CONSEJO
Estimada Ana, la separación de tus padres pudo generar cambios emocionales en tu mamá, pero no te corresponde resolverlos. Sé sincera con ella y explícale que necesitas tener tu propio espacio. Evita criticar su forma de vestir o expresarse y céntrate en cómo te sientes. Recuerda que ella tiene derecho a disfrutar esta etapa de su vida, pero tú también necesitas independencia y privacidad.