A pocas horas de partir en un vuelo comercial hacia España, a fin de asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, la presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo la anulación de su viaje para quedarse a atender la emergencia por las fuertes lluvias asociadas el fenómeno de El Niño.

Explicó que las autoridades encargadas de analizar las medidas ante El Niño reportaron un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país desde la noche del domingo.

La mandataria refirió que, ante esa situación, el Gobierno que lidera viene tomando las medidas inmediatas para enfrentar la emergencia.

Ministro

Al respecto, Fujimori adelantó el viaje del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, la tarde de ayer al departamento de Tumbes, donde coordinará las acciones necesarias y activará los protocolos de emergencia por El Niño.

El norte del país viene soportando lluvias

Atención

“Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, escribió Fujimori en la red social X (antes Twitter).

La presidenta aseveró que “estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias”.

Autorizada

La salida del país de Fujimori hacia España se autorizó por el Senado del 2 al 6 de noviembre. La sesión plenaria de la cumbre será el 4 y 5, y se anulará la prevista participación, ya programada, de la presidenta del Perú.

“Vamos a priorizar los derechos de las víctimas inocentes”, señaló ayer Fujimori sobre la lucha contra la delincuencia.