Melissa Paredes se refirió a los rumores de una posible reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. Y es que para la conductora de ‘América Hoy, la parejita habría retomado su relación amorosa.

“Yo los conozco más (a Sebastián y Andrea), creo que ahí… amigos, amigos no son. Lo que vemos es otra cosa. También creo que son más que amigos, pero de igual forma me gusta verlos felices y disfrutando de su amor si es que lo hay, pero a mí me parece que sí (hay amor) porque ojo de loca no se equivoca”, señaló la también actriz al diario Trome.

Por otro lado, la protagonista de ‘Dos Hermanas’ reveló que le gustaría tener otro hijo con su esposo, el futbolista, ‘Gato’ Cuba.

“Quiero tener otro bebé, pero todavía no sé cuándo, pero sí es algo que me encantaría”, expresó Paredes.

Muchos seguidores de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu desean que los modelos retomen su romance, es por ello que cada vez que hay un acercamiento entre los ex chicos reality, las redes sociales se alborotan.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín responde a simpatizantes de Castillo que la insultan

Andrea San Martín responde a simpatizantes de Castillo que la insultan - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR