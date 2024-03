Wendy, la mente creativa detrás de Cries In Quechua, comparte regularmente videos que expresan su perspectiva y opiniones sobre los estándares de belleza y el autoestima, así como sus propias inseguridades.

Estos videos han ganado una gran popularidad, acumulando millones de visualizaciones. Además, en su canal se pueden encontrar otros formatos tradicionales de YouTube, como blogs, moda, maquillaje, y más.

En el contexto del Día de la Mujer, Wendy comparte con Diario Ojo su trayectoria como creadora de contenido, habiendo iniciado su presencia en videos desde el año 2019. Además, nos brinda insights sobre las experiencias más significativas que ha vivido a lo largo de su crecimiento personal.

¿Cuál fue la motivación que te llevó a cambiar el enfoque de tu contenido y comenzar a hablar sobre sus experiencias personales y vivencias?

Cuando comencé a ser youtuber, no hablaba de estos temas, pero luego empecé a pensar: “Esperen, si yo he pasado tantas cosas, no creo que sea la única”. Pensé en que podía hablar de estas cosas, porque podía ayudar a los demás.

Empecé tomando solo pequeños momentos, hasta que un día me decidí a hacer un video completo, ya ahí me sentía con más energía y con más confianza en mí misma. Sentí que, si algo había aprendido, es que si algo sabes en la vida, tienes que mostrarlo. Creo que es la mejor forma de ayudar a los demás.

¿Cuál es tu opinión sobre el papel de las mujeres en las industria del contenido en internet? ¿Qué desafíos enfrentan?

Me he dado cuenta, a lo largo de este tiempo, porque yo estoy en las redes sociales desde 2019, que he visto a muchos hombres en las redes sociales que no tienen vergüenza de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, algunos se ponen una peluca e imitan el papel de la mamá latina. Pero cuando una chica hace algo así o parecido, le dicen: “¡Ay, das ‘cringe’!”.

Otro caso es cuando una chica llora, es una llorona. Si un hombre llora en las redes sociales “Wow, qué valiente por llorar”. Siento que a las mujeres nos encasillan mucho. Se supone que al entrar a las redes sociales es un escape de la sociedad, pero lamentablemente los encasillamientos que vemos en la sociedad también los vemos en las redes sociales. Y a veces puede ser mucho más violento.

¿Cuál es tu percepción respecto a los ataques dirigidos a los creadores de contenido en las redes sociales?

Existe bullying, ataques o incluso acoso. Algunos creen que porque ciertas personas están en las redes sociales, te pueden enviar mensajes +18 sin tu consentimiento. Hay mucha gente que incluso te manda odio por redes sociales y te dicen: “¡Es mi libertad de expresión!”, pero se olvidan que esta termina en el momento en que vulneras los derechos de la otra persona.

¿Podrías compartir más detalles sobre la conexión que mantienes con tus seguidoras?

Tengo una comunidad muy bonita. Cuando empecé en redes sociales a veces recibía odio, pero luego, me di cuenta que el odio que recibía era más de hombres. Y luego, mientras iba creciendo, la gente adecuada llegaba a mi contenido.

Actualmente el 98% de mis seguidores son mujeres, los demás son hombres que igual apoyan el feminismo, que son queer o gays. La verdad me siento muy conectada con mis seguidoras, me cuentan sus cosas y dentro de lo que puedo les aconsejo.

¿Qué consejos darías a las jóvenes que recién están iniciando o están a punto de convertirse en creadores de contenido?

Yo les diría que lo hagan sin miedo. En la vida, así como en las redes sociales, en el salón de clases, en el trabajo, va a haber gente que no le va a gustar lo que haces. Creo que es muy importante que reconozcas tu valor y que si tú sabes cuál es tu valor, si tú sabes a qué vienes o si tú sabes lo que quieres, solo anda por ello.

Se deben enfocar en las personas que te dan el cariño. Les diría que griten tanto hasta que puedan apagar su mente y se den cuenta de que en verdad sí pueden hacerlo. Que son magníficas, que son maravillosas y que no tienen que ser las mejores. Con tal que hagan lo que quieren, van a ser felices.

¿Cuál es tu posición sobre el feminismo?

Yo comparto bastante acerca de eso y sí me considero feminista. Creo que la palabra, esta época, se ha tergiversado. Sobre todo en redes sociales, si dices que lo eres, la gente piensa que eres amargada o que odias a los hombres. Cuando en verdad el feminismo beneficia tanto a la mujer y como a los hombres.

Siempre trato de postear en mis historias e incluso hablar en YouTube acerca de nosotras como mujeres, de qué cosas nos empodera más y qué cosas tenemos que hacer mejor. También trato de mostrar, no solo la parte linda, sino, sobre los numerosos casos de violencia contra la mujer que hay en el país. Es bueno también mostrar la parte oscura para así poder entender la realidad en la que estamos viviendo.

¿Qué tienes planeado por el 8M, Día de la Mujer? ¿Qué mensaje darías por esta fecha?

Iré a la marcha, que es el viernes. Para mí es un día un poco fuerte, porque siento que feliz va a ser el día en que todas regresemos a casa. El mensaje que me gustaría darles es que algún día, sé que no muy lejano porque tengo la esperanza, todas vamos a poder volver seguras a casa y todas vamos a poder subirnos a un vehículo sin tener miedo en que nos acosen o que no vayamos a volver.

Es un tema bastante sensible. Me gustaría decirles que alcen la voz, que nunca tengas vergüenza si te ha pasado algo, nosotras te vamos a creer porque la chica que está a tu lado no es una competencia, sino es tu aliada.