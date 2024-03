Guty Carrera pide a ‘Nicolitas’ votos en realtity y Nicola Porcella responde: “Mi apoyo no lo vas a tener”

Nicola Porcella declaró públicamente que no le brindará su ayuda a su excompañero de ‘Esto es Guerra’, Guty Carrera, quien está participando en el popular reality mexicano ‘La Casa de los Famosos’. El excapitán de ‘Las Cobras’ reveló que Carrera tuvo comentarios despectivos contra el popular show.

En una conversación reveladora, Porcella compartió detalles del intercambio que tuvo con Carrera, destacando que expresó su descontento por los comentarios despectivos que este había hecho.

“ Yo hablé con Guty, hubo comentarios que no me gustaron de él, porque menospreció ‘La Casa De Los Famosos’ (cuando él estaba), dijo que no había visto que estaba enfocado en las novelas, las vueltas que da la vida (…) Yo le dije bien claro, mi apoyo no lo vas a tener. No te voy a apoyar ”, sentenció Nicola.

Las polémicas declaraciones de Nicola Porcella de distanciarse de Carrera se producen en un momento crucial del programa, justo después de que Carrera hiciera un llamado a sus seguidores, incluyendo a los fanáticos de Porcella, para que lo apoyen votando por él y se mantenga a flote en el show.

“ A todas mi fans, a todas las ‘Nicolitas’, las cuales respeto, apóyenme también. Vamos para adelante ”, dijo ‘Guty’ en su cuenta de Instagram.

