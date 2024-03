Jonathan Maicelo dio sus descargos tras el polémico show que realizó el pasado fin de semana en una discoteca de Ate Vitarte, y donde se observa que el boxeador jala de los cabellos a una de las jovencitas que subió al escenario.

“Es un show normal, todos son adultos, a nadie se le somete y si ven las imágenes son las chicas las que me bailan a mí. Las chicas se estaban poniendo muy atrevidas conmigo y yo me dejé llevar, yo fui hasta el límite de ellas, no fui más allá”, se defendió Jonathan Maicelo.

“En las discotecas uno habla con calle pero no es nada contra la mujer, al contrario, es para divertirse, no hay una agresión contra nadie”, agregó.

¿En qué consta el show de Maicelo?

El supuesto show del boxeador costa en bailar de manera erótica con las mujeres y sacarse el polo. Cabe mencionar que en las imágenes también se vio que nalgueó y jaló de los cabellos a una de las participantes.

“Ha sido horroroso, creo que nos hemos sentido estafados porque solamente duró 15 minutos. Él estaba contratado para 45 minutos, más 15 minutos de fotografías, prácticamente una hora (…) vino a pedir un whisky, se vino ahí a tomar, se puso como si fuera un stripper, se sacó el polo, sacó a dos chicas, así no era el trato”, declaró el administrador de la discoteca para la reportera de Magaly Medina.

Luego continuó con: “3000 soles cobró, sin decir nada, comienza a regalar whiskys, cómo va a regalar sin que nos diga algo. Como sabe boxear, el machito se creerá, sale todo como soldado y ‘no me digas nada’, no le dije nada, lo miré y se fue”.