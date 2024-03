Alejandra Baigorria fue invitada al set de ‘Mande Quien Mande’, pero nadie se imaginó que terminaría enfrentándose con Michelle Soifer.

La ‘Gringa de Gamarra’ y la cantante decidieron debatirse en una competencia de moda sobre sus nuevas colecciones.

“ Dile a la Baigorria que sus diseños antiguos con sus 15 años de experiencia, jamás opacarán mi colección que voy a sacar ”, manifestó ‘Michi’.

Por su lado, la prometida de Said Palao no se quedó atrás y le respondió de inmediato: “ Está bien, con esos diseños antiguos que tu dices Michelle, yo voy punteando el primer puesto en ventas en una tienda de retail más importante del Perú con empresas gigantes que tienen más de 40 años en el mercado. Más bien, yo creo que tienes que ver que modelo vas a sacar porque lo que tu te pones extrovertido, no todo el mundo lo compra ”, concluyó la rubia.

Michelle Soifer se lanza como empresaria en Gamarra: ¿Cómo se llama su marca de ropa?

No solo incursiona en el ámbito de la música y el reality “Esto es guerra”, Micheille Soifer se lanzó como empresaria en Gamarra con su marca de ropa “Juliette”.

Este viernes 1 de marzo, la nueva empresaria inauguró su emprendimiento en la galería El Encanto, que se encuentra en la cuadra cuatro del emporio de La Victoria.

Soifer mencionó que hay precios especiales para los emprendedores y el público en general.

Contó que el nombre “Juliette” se debe al recuerdo que tuvo de una calle europea, en donde quedó impresionada por su belleza. incluso, comentó que cuando tenga a su hija se llamará así.

