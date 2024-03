El próximo mes de mayo saldrá a la venta, bajo el sello de Tendencias, Look What You Made Me Do. ¿Qué significa ser fan en la era de Taylor Swift?, una carta de amor a la era del fandom, y la guía oficial para entender desde dentro el universo de la artista pop más icónica de los últimos tiempos.

Su autora, Kat McKenna, realizó un exhaustivo trabajo de investigación que abarca desde la historia de los fandoms hasta el panorama obsesivo actual. Un libro propio de su época que lo explora todo: cuándo comenzó el fenómeno de los fandoms, qué son las relaciones parasociales, las diferentes jerarquías de los fans, los acosadores y los superfans, el impacto de este fenómeno en redes sociales y mucho más. Todo esto, organizado en torno a los hitos más importantes de la historia de Taylor Swift. Además, incluye entrevistas al fundador de Swiftogeddon y a Deuxmoi, ícono de la cultura de las celebridades.

El libro tendrá el interior a dos colores, negro y lila, y se imprimirán cuatro colores diferentes de cubierta. Además, se publicará en simultáneo con la salida en el mercado anglosajón y el Eras Tour europeo, lo que lo convierte en una de las apuestas más importantes de Tendencias del semestre.

Kat McKenna trabajó diez años en la industria editorial infantil y lleva más de quince especializándose en marketing y desarrollo de marca. Fue una de las pioneras en la implementación de estrategias digitales y de RRSS en el sector. Actualmente, tiene su propia agencia de marketing, KMM. Y, lo más importante, se declara fan indiscutible de Taylor Swift.

Look What You Made Me Do es una lectura ideal para todo aquel que haya seguido, admirado o apoyado algo o a alguien. Es, en definitiva, el libro que todo swiftie debe tener.