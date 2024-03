La interacción llena de coqueteos entre Paco Bazán y Ely Yutronic cada vez que se pasan el relevo entre sus programas ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales sobre un posible romance entre ellos.

Los usuarios no pueden evitar comentar en redes y analizar cada gesto y palabra, alimentando aún más los rumores en torno a esta relación.

“Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciado a ser hombre” , sostuvo Paco Bazán negando algún romance con la periodista del noticiero de ATV.

Por su parte, Ely Yutronic tomó con buen humor la historia de amor que han creado los internautas en las redes sociales, sin embargo, aclaró que ella y Paco solo son amigos

“Se ha creado una minihistoria, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática de los temas que va a tratar Paco, es innegable que hay sincronía, buena onda y naturalidad”, sostuvo.





