Paula Arias habría terminado nuevamente su relación con Eduardo Rabanal. Aunque no lo han anunciado oficialmente, la cantante envía indirectas en sus redes sociales.

El pasado fin de semana, una reportera de ‘América Hoy’ la abordó antes del ingreso a un show y le preguntó sobre su soltería.

“Tú siempre regia, disfrutando de tu soltería”, le comenta la periodista, esto desató la furia de la líder de Son Tentación.

“ Tú sigues con la soltería, ¿no? Déjame tranquila ”, le respondió Paula enojada. “Ya nada de Eduardo, ya nada de Rabanales”, le insistió la reportera.

“ Ya no hay titulares que ahora vienen por mí... ”, agregó la cantante.

Paula Arias manda consejo de soltería a Yahaira Plasencia: “No debe depender de nadie”

Paula Arias mandó un consejo a Yahaira Plasencia, quien hace poco reveló separación de Jair Mendoza. La salsera afirmó que ha conversado con su amiga.

“Sí, claro, he conversado con ella. Que siga así fuerte, trabajando duro por ella, para su familia, como siempre”, dijo Arias al programa América Hoy.

“Eso es siempre, así estén solas o no estén solas igual, todas las mujeres tienen que estar seguras de sí misma, fuertes, luchadoras, trabajadoras, no depender de nadie, siempre la mujer puede sola, así esté o no esté con pareja, ¿no? (...) Yo estoy tranquila, tú déjame a mí. Yo no estoy, ya déjame tranquila, están en otra onda”, agregó.

