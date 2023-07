Cristian Rivero es de esas personas que no deja pasar las oportunidades que la vida le da. Inició su carrera en la televisión como gólmodi en Nubeluz y ha pasado por la actuación en cine, teatro y televisión; pero fue en el fenecido Aló Gisela donde dio el salto a la conducción, oportunidad que supo aprovechar y que hoy es el medio donde más y mejor siente que se desenvuelve. Hoy, Cristian ha incursionado en el podcast, con interesantes entrevistas a distintos personajes, haciendo lo que mejor sabe, conversar y comunicar.

- Cristian, has sido actor, presentador, ahora estás como entrevistador en tu podcast, ¿en qué rol te sientes más cómodo?

En algunos me he desarrollado más que en otros. Hacer un programa de entrevistas de cosas que a mí me gusten era como un pendiente que tenía y, bueno, se dio después de mucho tiempo.

- El tema de las entrevistas y de los podcasts no es nuevo para ti...

Abrí el canal de YouTube hace un buen tiempo y no le daba atención. Tenía 3 o 4 videos tontos colgados, y luego ya apareció la necesidad y la curiosidad en mí de generar contenido para este canal. Primero apareció un ciclo que se llama “En tus zapatos. Luego abrimos el ciclo de podcast, porque es un formato que también quería hacer. El YouTube tiene otro ritmo, puedo tocar cosas que yo quiero, lo manejo como yo quiero, y voy explorando, no hay una fórmula establecida.

Se inició en la televisión a los 14 años como gólmodi en el programa Nubeluz.

- ¿Tienes algún referente en entrevistador?

Tengo varios. Para hacer este (podcast) he estado viendo mucho a Marco Antonio Regil, que es un conductor mexicano y es un referente en el contenido de bienestar, y eso fue lo que me interesó. Acá sigo a mi amigo Jesús (Alzamora) que fue el que me metió el bichito. Incursionó en el digital y creó unas marcas increíbles, y claro, es un referente y él fue el que me dijo, ‘oe, anda pensando en contenido digital’. Pues me nutro de la gente que hace bien las cosas.

- ¿Estás dedicado al tema del podcast?, no te vemos en televisión.

Yo soy parte de Latina. Hoy estoy dedicado netamente al podcast. Hasta el mes de diciembre tengo un contrato con el canal, asumo que tal vez ya pronto me van a asignar algún proyecto, no sé si para este año o para el próximo.

- Cambiando de tema, ¿qué es de Cristian, el actor?

Ha estado un poquito escondido, la verdad. Siempre ruego que me caiga algún proyecto de actuación, porque extraño actuar. Me llaman poco para cine, la verdad, me gustaría que me llamen más. Pero yo estoy tocando puertas cuando puedo.

Cristian Rivero ha destacado como conductor, pero también se ha desarrollado como actor de cine, teatro y televisión.

- Como conductor, la patadita te la dio Gisela Valcárcel, y de ahí, en el buen sentido de la palabra, fuiste bien entrador para ganar terreno.

Sí. siempre le agradezco. El hecho de ser conductor se gesta cuando empiezo a trabajar con ella en el Aló Gisela. Con ella he trabajado 7 años, ha sido una buena escuela, y muchas de las cosas que vi, que aprendí, que me dijo, que me comentó, que experimenté, me han ayudado un montón.

- ¿En todo aspecto eres así, bien mandado, bien decidido?

En lo laboral, sí. Hay algunos rubros que tengo mayor inseguridad, la actuación es un rubro donde soy muy inseguro, me cuesta posicionarme y sentirme seguro; debe ser porque no lo he desarrollado tanto como la conducción. En el teatro me siento más inseguro todavía.

- ¿Y hay tiempo para agrandar la familia?, estaba el deseo de tener la mujercita ¿o ya cerraron fábrica?

Yo creo que Giane y yo ya estamos de salida de eso. Nuestros hijos ya son independientes. Nosotros como pareja también hemos agarrado una independencia que nos gusta un montón. Y empezar de nuevo es complicado. Yo creo que lo pensamos mucho y ya se nos pasó ese tiempo.

- ¿Y la boda?, ¿y el anillo pa’ cuándo?

El anillo lo tiene hace como 6 años. Y la boda es un pendiente, sobre todo para nuestros hijos. Queremos hacerlo en algún momento, no es una urgencia y se dará en el momento que se tenga que dar.

- ¿Qué se viene para Cristian Rivero?

Se viene contenido en el podcast. Todos los jueves a las 8:00 de la noche en mi Canal de YouTube y espero estar en pantalla pronto.